Врач Кашух напомнила, что сладкая газировка наносит сильный вред здоровью

Врач Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух в разговоре с «Известиями» рассказала о вреде сладкой газировки, а также сообщила, какие безопасные «вкусные» альтернативы существуют.
Как отметила медик, газированные напитки содержат большое количество сахара и совсем не содержат клетчатки, которая помогла бы организму более медленно его переваривать. Они увеличивают нагрузку на поджелудочную железу.
«В первую очередь газированные напитки стоит употреблять с осторожностью людям, у которых есть предрасположенность к сахарному диабету», — сказала Кашух.
Медик призвала россиян заменить газировку на несладкие негазированные напитки. Хорошей альтернативой послужит лимонад с мякотью лимона, мятой и медом или же охлажденный травяной чай.
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