Врач Кашух: консервы вызывают ботулизм чаще, чем протухшее мясо

Консервы вызывают ботулизм чаще, чем протухшее мясо. Речь идет об опасном инфекционном заболевании, рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с РИАМО .

По словам эксперта, серьезность симптомов зависит от возбудителя, возраста и здоровья человека. Маленькие дети и взрослые с хроническими заболеваниями могут переносить отравление особенно тяжело.

«Сложно сказать однозначно, что опаснее — отравление неправильно приготовленным мясом или испорченными рыбными консервами. У одних людей иммунитет в силах самостоятельно справиться с пищевой инфекцией за пару дней, для других болезнь может оказаться смертельной», — добавила медик.

Кашух подчеркнула, что любой испорченный продукт опасен для здоровья. Важно соблюдать технологию и санитарно-гигиенические правила на всех этапах производства пищи.