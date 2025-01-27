Врач Кашух: фастфуд увеличивает риск возникновения заболеваний сердца

Специалисты единогласны в том, что регулярное питание быстрой едой негативно сказывается на здоровье. Фастфуд богат насыщенными жирами, солью и сахаром, но беден клетчаткой и витаминами. Это увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, сахарного диабета и проблем с пищеварительной системой.

Хотя бытует мнение, что разложенный на компоненты бургер с картофелем фри может выглядеть как сбалансированное блюдо, это далеко от истины. Гамбургеры содержат избыток жиров и простых углеводов при недостаточном количестве овощей. Продукты для фастфуда подвергаются глубокой промышленной обработке, включают множество добавок, таких как красители, ароматизаторы и консерванты, пояснила медик.