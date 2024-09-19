Врач Кашух: детям до 3 лет не стоит давать пробовать консервы и соленья

Пищеварительная система формируется у детей примерно до трех-пяти лет. До этого времени не стоит давать пробовать ребенку соленья, консервы и колбасные изделия, рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с «Известиями».
По словам специалиста, переизбыток соли в рацион задерживает жидкость в организме и увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Это негативно влияет на работу печени и может спровоцировать отравление или аллергическую реакцию.
Кроме того, не стоит вводить в рацион маленьких детей морепродукты, лесные грибы, фастфуд и мед, отметила Кашух.
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