Врач Касаткина развеяла миф о том, что регулярные упражнения для глаз могут улучшить зрение

Врач сети клиник «Семейная» Екатерина Касаткина развеяла миф о том, что регулярные упражнения для глаз могут улучшить зрение. Об этом написал «Чемпионат» .

По словам эксперта, идея «накачать» зрение с помощью гимнастики противоречит анатомии. «Нет, нельзя накачать зрение», — сказала офтальмолог.

Она объяснила, что внутриглазные мышцы относятся к гладкой мускулатуре, которую невозможно тренировать усилием воли, как бицепс, сообщило URA.RU.

Популярный метод Бейтса, обещающий восстановление зрения, научно опровергнут. Обычная гимнастика не имеет доказанной эффективности и приносит лишь субъективное облегчение.

Тем не менее существуют подходы, которые действительно помогают, но в конкретных ситуациях. Например, детям с проблемами фокусировки назначают специальные тренировки аккомодации. А тем, кто много времени проводит перед экраном, офтальмолог рекомендует правило 20-20-20: каждые 20 минут смотреть на 20 секунд вдаль — примерно на шесть метров.