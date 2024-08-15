Диетолог Сабина Карсиева рассказала о полезных свойствах арбуза. Красный плод богат витаминами С и группы B, отметила эксперт в беседе с сайтом « Аргументы и факты ».

Кроме того, ягода является источником L-цитруллина. Речь идет об аминокислоте, способствующей расширению сосудов, пояснила врач.

По ее словам, в арбузах также содержатся калий, магний и каротиноиды, например ликопин. Медик посоветовала употреблять плод в умеренных количествах, добавил RT.