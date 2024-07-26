Врач Карпин: регулярная диспансеризация помогла бы улучшить механизмы лечения рака

В случае с опухолевыми заболеваниями крайне важна их ранняя диагностика. Именно регулярная диспансеризация помогла бы улучшить механизмы лечения рака, рассказал врач-онколог Андрей Каприн в беседе с Life.

По словам специалиста, ранние стадии болезни сейчас замечательно лечатся. Например, рак молочной железы — до 100% случаев при некоторых локализациях.

На ранних стадиях пациенту назначают обыкновенную операцию. Если же ситуация запущенная, тогда, помимо хирургического вмешательства, уже приходится назначать химиотерапию, отметил Карпин.

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