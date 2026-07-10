Врач Карпичев предостерег туристов от использования ибупрофена в Азии

В этом году туристы в странах Азии, таких как Вьетнам, столкнулись с лихорадкой денге. На начальных стадиях болезнь напоминает простуду, и люди часто принимают жаропонижающие средства, которые привезли с собой. Врач-педиатр Даниил Карпичев предупредил в беседе с tmn.aif.ru , что ибупрофен может сделать кровь «слишком жидкой», так как он подавляет выработку простагландинов и нарушает функцию тромбоцитов.

Это особенно опасно при лихорадке денге, которая уже сопровождается снижением уровня тромбоцитов. Даже небольшое повреждение сосудов в такой ситуации может привести к сильному кровотечению, которое в тяжелых случаях может закончиться летальным исходом, написал «ФедералПресс».

Педиатр подчеркнул, что в странах Азии существуют ограничения на прием ибупрофена и аспирина. Единственным безопасным жаропонижающим средством в таких странах является парацетамол. При появлении симптомов недомогания и температуры во время отдыха в Азии врачи рекомендуют сразу же обращаться в местную больницу и сдавать анализы.

Симптомы лихорадки денге включают резкое повышение температуры до 40 градусов, боль в мышцах, суставах и глазах, а также сыпь, тошноту и рвоту, которые появляются на 3–5 день болезни. Геморрагическая форма лихорадки, которая может привести к шоку и смерти без лечения, сопровождается болями в животе, неукротимой рвотой, кровотечением из носа или десен, а также черными сгустками в рвоте или стуле.