Врач Карпенко указал на вред пустырника и мяты при бессоннице
Доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Дмитрий Карпенко рассказал «Газете.ru», что безрецептурные препараты при бессоннице могут быть неэффективны и даже вредны.
По словам врача, растительные средства, такие как пустырник, мята или боярышник, не решают проблему, а только маскируют ее.
«Кроме того, есть риск возникновения аллергии при употреблении растительных лекарств. Поэтому важно обсудить свои симптомы с врачом», — предупредил медик.
Как пояснил эксперт, такие препараты не обладают реальным снотворным эффектом. Приобрести настоящие снотворные можно только по рецепту от доктора.