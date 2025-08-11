Врач Карпенко указал на вред пустырника и мяты при бессоннице

Доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Дмитрий Карпенко рассказал « Газете.ru », что безрецептурные препараты при бессоннице могут быть неэффективны и даже вредны.

По словам врача, растительные средства, такие как пустырник, мята или боярышник, не решают проблему, а только маскируют ее.

«Кроме того, есть риск возникновения аллергии при употреблении растительных лекарств. Поэтому важно обсудить свои симптомы с врачом», — предупредил медик.

Как пояснил эксперт, такие препараты не обладают реальным снотворным эффектом. Приобрести настоящие снотворные можно только по рецепту от доктора.