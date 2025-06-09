Врач Карпенко развеял миф об алкоголе как средстве от отравления

Доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Дмитрий Карпенко в разговоре с «Газетой.Ru» не рекомендовал использовать алкоголь для предотвращения отравлений.

Как отметил врач, пищевые токсикоинфекции — это острые инфекционные заболевания, которые возникают из-за токсинов условно-патогенных микроорганизмов, скопившихся в продуктах питания.

«Алкоголь не убивает все бактерии, не нейтрализует уже образовавшиеся токсины. Он может только ухудшить состояние пациента, потому что вызывает обезвоживание. Лучше использовать другие методы профилактики отравлений: не оставлять еду вне холодильника дольше двух часов, тщательно мыть руки, фрукты и овощи и избегать уличной еды с майонезом», — объяснил доктор.

По словам Карпенко, употребление алкоголя не имеет смысла для профилактики, поскольку отравление не всегда происходит после употребления «опасного» продукта. Это зависит от множества факторов, включая дозу токсина или бактерий в съеденной порции, состояние иммунной системы, кислотность желудка, микрофлору кишечника и особенности генетики.