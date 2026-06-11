Врач Карпенко предупредил об опасности резкого перепада температур для горла

В беседе с «Газетой.Ru» доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Дмитрий Карпенко рассказал, что перепад температуры в 10–15 °C может вызвать боль в горле за 10–15 минут.

По словам врача, резкий переход из жары в помещение с кондиционером приводит к сужению сосудов слизистой, снижению местной защиты и пересыханию горла.

«Кондиционер не заносит инфекцию, — он за десять минут полностью обезоруживает ваше горло перед микробами, которые уже находились внутри», — цитирует Карпенко RT.

Чтобы избежать неприятных последствий, разница между температурой на улице и в помещении не должна превышать пяти–семи градусов, максимум — 10 градусов, подчеркнул специалист.