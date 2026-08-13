Врач Карпенко объяснил причины появления дивертикулов в кишечнике

Кандидат медицинских наук Дмитрий Карпенко рассказал, что дивертикулы могут воспаляться и вызывать опасные осложнения, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

Карпенко разъяснил, что дивертикулы — это выпячивания стенки кишечника. Они возникают из-за высокого внутрикишечного давления при хронических запорах и недостатке клетчатки. Развитию болезни также способствуют малоподвижность, лишний вес, возрастные изменения и наследственность. Дивертикулы часто выявляют случайно при колоноскопии.

При застое содержимого кишечника они могут воспалиться. Боль в левой нижней части живота, температура или кровь в стуле требуют срочного обращения к врачу. Острый дивертикулит обычно лечат в хирургическом стационаре антибактериальной терапией. Операцию проводят при перфорации кишечника или массивном кровотечении.

Для профилактики врач посоветовал есть овощи, бобовые и цельнозерновые продукты, поддерживать активность и питьевой режим. Орехи, семечки и ягоды с мелкими косточками не повышают риск воспаления.