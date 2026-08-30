Врач Карлицкий предупредил о риске отторжения донорских конечностей

Спортивный врач Никита Карлицкий сообщил, что главным риском при пересадке конечностей остается реакция иммунной системы на донорские ткани, передает радиостанция «Говорит Москва» .

Карлицкий пояснил, что сшивание нервов и сосудов при трансплантации не представляет для врачей большой технической сложности. Такая операция требует времени и аккуратности.

«Вопрос в том, чтобы организм не стал отторгать донорский материал. Это самая опасная вещь», — сказал Карлицкий.

По его словам, при качественном соединении нервов и сосудов ткани могут прижиться. Главный риск возникает, если организм воспримет чужеродную конечность как бактерию и начнет ее разрушать.