Врач Карлицкий предупредил о риске отторжения донорских конечностей
Спортивный врач Никита Карлицкий сообщил, что главным риском при пересадке конечностей остается реакция иммунной системы на донорские ткани, передает радиостанция «Говорит Москва».
Карлицкий пояснил, что сшивание нервов и сосудов при трансплантации не представляет для врачей большой технической сложности. Такая операция требует времени и аккуратности.
«Вопрос в том, чтобы организм не стал отторгать донорский материал. Это самая опасная вещь», — сказал Карлицкий.
По его словам, при качественном соединении нервов и сосудов ткани могут прижиться. Главный риск возникает, если организм воспримет чужеродную конечность как бактерию и начнет ее разрушать.