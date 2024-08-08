Врач Карев: привкус металла во рту и чувство страха — признаки отравления ртутью

Врач Леонид Карев перечислил симптомы отравления ртутью. Так, беспокойство должны вызвать кровоточивость десен и сильная головная боль, сообщил Life.

Специалист отнес к признакам интоксикации рвоту, расстройство желудка, судороги, учащенное сердцебиение. Кроме того, в список попали чувство страха и привкус металла во рту.

По словам медика, первая помощь в таких ситуациях включает промывание желудка. Можно использовать воду с активированным углем.

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