Врач Кардашова рассказала о двух типах лактазной недостаточности

Непереносимость лактозы — это состояние, при котором организм не может переварить молочный сахар. Специалист в области гастроэнтерологии София Кардашова поделилась информацией о причинах возникновения этого синдрома. Ее слова передала «Вечерняя Москва».

Лактоза — основной углевод грудного молока, необходимый для питания новорожденных. Однако для ее усвоения требуется фермент лактаза, который расщепляет лактозу на простые сахара — глюкозу и галактозу. Если лактазы недостаточно, лактоза поступает в толстый кишечник, где становится пищей для микрофлоры, вызывая неприятные симптомы, написал aif.ru.

Кардашова отметила, что есть два типа лактазной недостаточности: врожденная и приобретенная. Врожденная чаще встречается у детей и сопровождается коликами и диареей. Приобретенная форма характерна для взрослых и проявляется болями в животе, вздутием и жидким стулом после употребления молочных продуктов.

Специалист подчеркнула, что выраженность симптомов зависит от количества потребленной лактозы, и призвала при появлении признаков непереносимости обращаться к гастроэнтерологу.