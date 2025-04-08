Врач Кардашова: проблемы с кишечником могут отразиться на состоянии кожи и волос

Проблемы с кишечником могут серьезно сказаться на состоянии кожи и волос. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог София Кардашова в беседе с сайтом «ФедералПресс» .

По словам специалиста, правильный баланс микрофлоры кишечника обеспечивает здоровье не только самого органа, но и кожи. Нарушение этого баланса может привести к дисфункции кишечника, которая повлияет на внешний вид человека.

Эксперт подчеркнула, что сбалансированная диета, богатая клетчаткой, помогает поддерживать нормальную работу кишечника. В рацион следует включать достаточное количество фруктов, овощей, бобовых, орехов и цельнозерновых продуктов, которые способствуют улучшению пищеварения.

Кардашова обратила внимание на продукты, содержащие полифенолы, такие как оливковое масло первого отжима, листовой салат, все виды лука, чеснок и цикорий. Они помогают поддерживать баланс «хороших» бактерий в кишечнике и улучшают состояние кожи и волос.