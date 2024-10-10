Врач Кардашова посоветовала отказаться осенью от фастфуда и газировки, чтобы избежать обострения гастрита

Чтобы избежать ухудшения гастрита в осенний период, гастроэнтеролог София Кардашова рекомендовала принять определенные меры. Об этом сообщило «ФедералПресс» .

По ее словам, главное — пересмотреть питание. Следует исключить фастфуд, чипсы, газировки и продукты с высоким содержанием консервантов и специй, так как они могут раздражать желудочную слизистую.

Кроме того, лучше отказаться от соусов, особенно содержащих уксус и острые специи. Кардашова посоветовала добавить в рацион легко усваиваемые продукты, такие как овощные супы, нежирные мясо и рыбу, а также каши. Важно регулярно питаться и избегать переедания, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на желудок.