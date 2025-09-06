Врач Карасева призвала действовать быстро при застревании предмета в дыхательных путях у ребенка

Фельдшер скорой медицинской помощи Ольга Карасева поделилась с RuNews24.ru рекомендациями для родителей, которые заметили, что их ребенок проглотил посторонний предмет.

По словам медика, ситуация не требует паники, если нет симптомов перекрытия пищевода. Признаки, указывающие на отсутствие соответствующих проблем, включают отсутствие слюнотечения и одышки, возможность глотать без боли и затруднений.

«Если нет симптомов того, что перекрыто отверстие пищевода — то можно самостоятельно доехать до хирургического приемного отделения для обследования и дальнейших действий», — пояснила эксперт.

Как отметила Карасева, если инородный предмет застрял в дыхательных путях, необходимо действовать без промедления — требуется срочно вызвать скорую помощь. Без профессиональных навыков пытаться достать проглоченное ребенком не стоит, добавила «Мойка78».