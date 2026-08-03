Врач Карасев заявил, что анализ на кортизол не показывает истинный уровень стресса

Врач Александр Карасев в разговоре с сайтом KP.RU сообщил, что анализы крови или мочи на кортизол не могут достоверно отразить уровень стресса у человека.

Специалист пояснил, что концентрация гормона кортизола сильно меняется в течение дня и зависит от времени года. Кроме того, у кортизола слишком широкий диапазон нормальных значений, поэтому однократное исследование обычно не дает объективной картины.

Карасев отметил, что иногда для оценки уровня кортизола применяют искусственно созданные границы значений. Однако такие границы могут привести к тому, что результаты пациента будут признаны отклонениями от нормы. После этого человеку могут предложить биологически активные добавки с магнием и другие средства для снижения уровня стресса, которые не всегда необходимы.

Врач подчеркнул, что измерение кортизола оправдано при подозрении на болезни Кушинга и Аддисона. Эти редкие заболевания сопровождаются заметными симптомами, и для постановки диагноза показатель оценивают не один раз, а в динамике.