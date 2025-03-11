Врач Карасев: в городах аллергиков больше, чем в сельской местности

Теплая зима и ранняя затяжная весна в России привели к тому, что сезон аллергий начался раньше. Врач-педиатр, специалист по клинической лабораторной диагностике Александр Карасев рассказал Общественной Службе Новостей о причинах возникновения аллергии и новых антигистаминных препаратах.

По словам эксперта, риск аллергических реакций выше в семьях, где слишком активно пользуются моющими средствами. В городах аллергиков больше, чем в сельской местности. Большое влияние на развитие заболевания оказывает загрязненный воздух, особенно рядом с промышленными производствами. Но даже в таких городах количество аллергиков не самое высокое.

Также развитию заболевания способствует необоснованный прием антибиотиков. Дети, прошедшие шесть-семь курсов антибиотиков, имеют высокий риск развития аллергии и аутоиммунных заболеваний.

Маска от пыльцы растений не защитит, а вот увлажнители и очистители воздуха с хепа-фильтром будут полезны, подчеркнул врач.