Врач Карабиненко: в ближайшие 100 лет закат применения антибиотиков не настанет
Некоторые специалисты считают, что в скором времени настанет закат применения антибиотиков. В беседе с Pravda.Ru свое мнение на этот счет высказал профессор и пульмонолог Александр Карабиненко.
По его словам, в ближайшие 100 лет человечество продолжит использовать данные препараты.
«Другое дело, что их надо хорошо контролировать при назначении, и без назначения врача их не применять», — высказался медик.
Он напомнил, что еще совсем недавно люди обращались к антибиотикам по любому поводу. Результатом стала устойчивость бактерий к некоторым видам лекарств, добавил сайт «Аргументы и факты».
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