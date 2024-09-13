Врач Карабиненко: в ближайшие 100 лет закат применения антибиотиков не настанет

Некоторые специалисты считают, что в скором времени настанет закат применения антибиотиков . В беседе с Pravda.Ru свое мнение на этот счет высказал профессор и пульмонолог Александр Карабиненко.

По его словам, в ближайшие 100 лет человечество продолжит использовать данные препараты.

«Другое дело, что их надо хорошо контролировать при назначении, и без назначения врача их не применять», — высказался медик.

Он напомнил, что еще совсем недавно люди обращались к антибиотикам по любому поводу. Результатом стала устойчивость бактерий к некоторым видам лекарств, добавил сайт «Аргументы и факты».