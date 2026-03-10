Врач Каплина связала изжогу и дефицит железа с риском развития рака желудка

Гинеколог, акушер-эндокринолог Ольга Каплина в эфире радиостанции «Говорит Москва» предупредила о потенциальных рисках, связанных с изжогой и хроническим дефицитом железа.

Она отметила, что эти симптомы могут быть первыми признаками серьезных проблем с желудком, которые в дальнейшем могут привести к развитию рака желудка.

По словам врача, постоянные повреждения клеток и тканей могут стимулировать рост мутантных клеток. Кроме того, хеликобактерная инфекция также является одним из факторов, способствующих развитию онкологии.