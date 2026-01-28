Врач Каплина предложила медитации и диету для облегчения симптомов ПМС

Для уменьшения проявлений предменструального синдрома могут быть полезны различные методы. В эфире радиостанции «Говорит Москва» акушер-эндокринолог Ольга Каплина поделилась своими рекомендациями.

Специалист предложила регулярные медитации, дыхательные упражнения и прием антидепрессантов, однако последние должны назначаться исключительно врачом.

«Если менструальный синдром очень выражен, то мы можем назначить женщине комбинированные гормональные препараты, если нет противопоказаний», — отметила медик.

Она также посоветовала попробовать соблюдать специальную диету. Необходимо включить в рацион морепродукты, оливковые масла, орехи, а также сыр, творог и кисломолочные напитки.