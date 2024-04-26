Врач Капацына призвал срочно обратиться к медикам при повышении температуры после поездки в Африку | 360°

Здоровье 26 апреля 2024, 13:50 Врач Капацына призвал срочно обратиться к медикам при повышении температуры после поездки в Африку

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Российские туристы, посетившие Африку, могут вернуться домой с серьезными заболеваниями: от обезьяньей оспы до лихорадки Эбола. Об этом рассказал инфекционист Владимир Капацына в беседе с газетой «Петербургский дневник».

По его словам, особо опасна малярия. Препараты для ее лечения в России не зарегистрированы, напомнил врач. Он посоветовал путешественникам обращаться к медикам при первом повышении температуры.

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Капацына добавил, что в самой Африке продаются простые тесты на выявление малярии. Кроме того, там можно купить таблетки для профилактики заболевания.