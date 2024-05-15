Врач Каннингем: эффективность масла в борьбе с похмельем не имеет научных доказательств | 360°

Здоровье 15 мая 2024, 16:33 Врач Каннингем: эффективность масла в борьбе с похмельем не имеет научных доказательств

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Британский терапевт Лоуренс Каннингем высказал свое мнение о популярном способе избавления от похмелья. Речь идет об употреблении ложки оливкового масла перед застольем, сообщил сайт Daily Mirror.

Считается, что жир покрывает стенки желудка и замедляет всасывание спиртного. По словам врача, эффективность метода не имеет научных доказательств.

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Эксперт предложил свой вариант предотвращения похмелья. Он посоветовал пить воду вместе с алкоголем и не забывать про закуски, добавила Общественная Служба Новостей.