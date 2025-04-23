Врач Каневская: ультраобработанная пища провоцирует диабет и атеросклероз

Доктор медицинских наук, профессор, гастроэнтеролог и терапевт Светлана Каневская поделилась с « Газетой.ru » информацией о влиянии ультраобработанной еды на здоровье человека.

По словам врача, продукты, насыщенные искусственными ингредиентами типа эмульгаторов, консервантов и искусственных сахаров, наносят организму ощутимый вред. Эти вещества разрушительно воздействуют на микрофлору кишечника, повреждают стенки ЖКТ, вызывают ожирение, диабет второго типа и атеросклероз сосудов.

Каневская также обратила внимание на проблему потребления большого количества простых углеводов и фруктозы. Чрезмерное поступление этих веществ запускает процессы гликозилирования белковых молекул и липидов в клетках, что становится фактором риска сердечно-сосудистых патологий, онкологических заболеваний и ускоряет возрастные изменения организма, добавили «Известия».