Врач Каневская: организму нужно около двух недель для восстановления после ОРВИ

После болезни важно быстро восстановиться, чтобы не было осложнений и слабости. Профессор, врач-терапевт Светлана Каневская поделилась с KP.RU пошаговым планом.

По словам врача, организму нужно около двух недель для восстановления после острой респираторной вирусной инфекции. Сразу после выздоровления можно снова заболеть — уже другим вирусом.

Главной причиной усталости после болезни является истощение энергетических ресурсов организма. «Волшебной таблетки» от поствирусного синдрома не существует, отметила специалист.

Каневская посоветовала использовать эфирные масла лимона, гвоздики, мяты или эвкалипта для восстановления обоняния. Это также поможет натренировать мозг. Стоит избегать диет и есть любимые полезные блюда.

Чтобы укрепить иммунитет, нужно хорошо питаться, достаточно отдыхать и высыпаться. Для профилактики рекомендуется принимать витамины D, C и цинк, а также стараться ложиться спать до 23:00.