Врач Кандинская посоветовала использовать SPF-крем в самолете

Длительные перелеты негативно влияют на кожу из-за сухого воздуха в салоне, ультрафиолетового излучения и перепадов давления. Эти факторы приводят к потере влаги, отекам и ускоряют старение кожи, рассказала дерматолог и трихолог Екатерина Кандинская в беседе с сайтом Здоровье Mail.
По словам врача, до вылета желательно подготовить кожу мягким очищением с использованием деликатных средств — пенок или гелей для умывания. Затем необходимо увлажнить кожу специальным кремом, подобранным исходя из индивидуальных особенностей эпидермиса.
Как пояснила эксперт, дополнительная защита обеспечивается средствами с SPF-фильтрами широкого спектра, так как сквозь иллюминаторы самолетов проникает интенсивное ультрафиолетовое излучение UVA-спектра, способствующее фотостарению, гиперпигментации и риску онкологических заболеваний кожи. Медик рекомендовала не забывать обновлять солнезащитный крем во время полета.
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