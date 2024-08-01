Врач Калошина: завтракать нужно тогда, когда хочется

Весьма сомнительно считать, что завтракать необходимо сразу после пробуждения. Делать это нужно при появлении аппетита, рассказала врач-эндокринолог Мария Калошина сайту «Подмосковье сегодня».

По словам специалиста, нет ничего страшного в том, если человек решит поесть не сразу после пробуждения, а ближе к обеду. Утром после сна рекомендуется выпить стакан воды комнатной температуры, сообщил RT.

Для завтрака лучше выбирать блюда с большим количеством белков: яйца, творог, бобовые, рыбу. От хлопьев, хрустящих шариков и быстрорастворимых каш лучше отказаться, отметила врач.

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