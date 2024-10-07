Врач Калошина рассказала, что тянуть на вредную пищу может из-за авитаминоза

С наступлением осени и авитаминоза многие люди начинают тянуться к вредной еде сильнее, чем обычно. Эндокринолог Мария Калошина из Видновской городской больницы Минздрава Подмосковья рассказала о причинах этого NEWS.ru.
Чтобы снизить тягу к нездоровой пище в период осеннего авитаминоза и избежать набора лишнего веса, необходимо обеспечить регулярность питания. Организм становится капризным, если долго не получает необходимые питательные вещества, что приводит к желанию компенсировать это за счет высококалорийной пищи — сладостей, жареной и жирной еды, а также фастфуда, уточнила Калошина.
По ее мнению, важно завтракать, обедать и ужинать в одно и то же время. Также она подчеркнула необходимость получать достаточное количество витаминов для поддержания здоровья.
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