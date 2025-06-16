Врач Калошина предупредила о головных болях и слабости в результате голодания

Голодание приводит к головным болям и слабости, заявила врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Мария Калошина в беседе с РИА «Новости» .

Специалист подчеркнула: «Долгое отсутствие еды в организме будет способствовать снижению уровня глюкозы крови, головной боли, развитию чувства слабости и в дальнейшем раздражительности и агрессии».

По словам Калошиной, из-за увлечения популярными режимами интервального голодания появляются новые риски для здоровья. В частности, это может привести к гастриту, замедлению обмена веществ и расстройствам пищевого поведения, написал Ura.ru.

Ранее врачи уже предупреждали о рисках для здоровья, связанных с резкими изменениями условий, например, при принятии холодного душа во время летних отключений горячей воды. Специалисты отмечали, что такие стрессовые воздействия на организм могут привести к снижению иммунитета и развитию простудных заболеваний. Как и длительное голодание, это дополнительный фактор риска для общего состояния здоровья.