Врач Калошина: пожилым людям нельзя полностью исключать белок из рациона

Пожилым людям крайне не рекомендуется исключать белок из рациона и полностью отказываться от употребления молочных продуктов. Об этом рассказала врач-эндокринолог Мария Калошина в беседе с РИА «Новости».

По словам специалиста, пенсионерам белок необходим для поддержания мышечной массы. Им богаты курица, рыба, яйца, молочные продукты, орехи. В ежедневный рацион стоит включать две-три порции подобных продуктов, сообщил «Петербургский дневник».

Молоко в чистом виде следует ограничить только людям с непереносимостью. Кроме того, пожилым нельзя отказываться от свежих овощей и фруктов, отметила Калошина.