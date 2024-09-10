Врач Калошина: пожилым людям нельзя полностью исключать белок из рациона

Пожилым людям крайне не рекомендуется исключать белок из рациона и полностью отказываться от употребления молочных продуктов. Об этом рассказала врач-эндокринолог Мария Калошина в беседе с РИА «Новости».
По словам специалиста, пенсионерам белок необходим для поддержания мышечной массы. Им богаты курица, рыба, яйца, молочные продукты, орехи. В ежедневный рацион стоит включать две-три порции подобных продуктов, сообщил «Петербургский дневник».
Молоко в чистом виде следует ограничить только людям с непереносимостью. Кроме того, пожилым нельзя отказываться от свежих овощей и фруктов, отметила Калошина.
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