Врач Калошина посоветовала людям старше 40 лет есть больше богатых клетчаткой продуктов

Людям старше 40 лет стоит умеренно увеличить количество белков в своем рационе для поддержания достаточной мышечной массы. Об этом NEWS.ru сообщила эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина.

Специалист рекомендовала как минимум два-три раза в неделю включать в питание куриное мясо, индейку, крольчатину, рыбу или нежирную говядину.

Кисломолочные продукты — такие как кефир, ряженка, творог и сыр — также должны быть в рационе, так как они обеспечивают необходимое количество кальция. Это важно, так как с возрастом возрастает риск остеопороза, или хрупкости костей. Рекомендуется употреблять до трех порций таких продуктов в день, отметила Калошина.

Кроме того, благоприятно влияют на здоровье овощи, так как содержат клетчатку, необходимую для нормальной работы кишечника, а также разнообразные микроэлементы. Врач посоветовала употреблять не менее пяти порций овощей ежедневно.