Врач Калошина: первичный бульон содержит большое количество жира и мочевой кислоты

Эндокринолог Видновской КБ Минздрава Подмосковья Мария Калошина призвала сливать первичный бульон после 15 минут варки. Об этом сообщил News.ru .

По словам врача, такой продукт содержит большое количество животного жира, а также пуриновых оснований и мочевой кислоты.

«Чтобы переварить эти вещества, организм должен выработать большее количество ферментов и желчи», — пояснила медик.

Специалист отметила, что крепкие бульоны нельзя включать в рацион детей и пожилых людей. Кроме того, данное блюдо противопоказано при подагре, хроническом панкреатите и заболеваниях желчевыводящих путей, добавила Калошина.