Врач Калошина: первичный бульон содержит большое количество жира и мочевой кислоты
Эндокринолог Видновской КБ Минздрава Подмосковья Мария Калошина призвала сливать первичный бульон после 15 минут варки. Об этом сообщил News.ru.
По словам врача, такой продукт содержит большое количество животного жира, а также пуриновых оснований и мочевой кислоты.
«Чтобы переварить эти вещества, организм должен выработать большее количество ферментов и желчи», — пояснила медик.
Специалист отметила, что крепкие бульоны нельзя включать в рацион детей и пожилых людей. Кроме того, данное блюдо противопоказано при подагре, хроническом панкреатите и заболеваниях желчевыводящих путей, добавила Калошина.