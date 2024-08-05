Врач Калошина: эмоциональное переедание — пример превосходства аппетита над голодом

Эндокринолог Мария Калошина рассказала, чем аппетит отличается от голода. Разница заключается в механизме возникновения ощущений, отметила эксперт в беседе с News.ru.

По ее словам, голод — биологическая функция, которая регулируется гормонами в организме. А аппетит является психологической тягой к употреблению продуктов.

Пример превосходства аппетита над голодом — эмоциональное переедание, добавила врач. В данном случае пища используется как механизм преодоления переживаний.

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