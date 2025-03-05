Врач Калмурзина рассказала, что увлечение протеиновыми снеками мешает худеть

Такие лакомства, по словам медика, часто преподносятся как полезная альтернатива обычным сладостям и пользуются спросом среди людей, стремящихся снизить вес. Однако их употребление может препятствовать достижению целей похудения. Особенно это касается людей с эндокринными нарушениями и лишним весом, которым рекомендуется придерживаться трехразового питания.

Калмурзина подчеркивает, что протеиновые батончики могут создавать иллюзию пользы и приводить к отказу от более полезных продуктов. Кроме того, люди, покупающие такие продукты, часто не обращают внимания на детали состава, а ориентируются только на слово «протеиновый». Врач советует обращать внимание на содержание белка — оптимально, чтобы в 100 граммах продукта его было не менее 15 граммов, а лучше 20 граммов.