Врач Калюжный посоветовал постепенное и равномерное согревать тело после переохлаждения

Старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Александр Калюжин в беседе с «Газетой.Ru» дал рекомендации по быстрому восстановлению после сильного замерзания.

По словам эксперта, сначала пострадавшего нужно поместить в теплое помещение, сменить влажную одежду на сухую и дополнительно укрыть теплым одеялом, отметил сайт «7 Дней.Ru».

Рекомендуется выпить горячий напиток, съесть калорийную пищу и осторожно прогреть грудь и спину, используя теплую ванну или нагревательные приборы. Физическая активность ускорит кровообращение и согревание организма.

Калюжин уточнил, что алкоголь для быстрого согревания неэффективен и даже опасен. В тяжелых случаях переохлаждения необходима экстренная медицинская помощь.

Регулярные приступы озноба требуют консультации врача, поскольку могут свидетельствовать о проблемах со здоровьем.