Врач Калюжин указал на риски переедания из-за быстрого приема пищи

Старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Александр Калюжин рассказал «Газете.ru» , что быстрый прием пищи и незаметные перекусы могут быть причиной переедания.

По его словам, сигналы сытости формируются не сразу, а только через 15–20 минут после начала еды.

«Если человек ест быстро, он может получить избыток калорий до появления чувства насыщения», — объяснил врач.

Кроме того, перекусы часто не воспринимаются как полноценный прием пищи, из-за чего общая калорийность рациона растет незаметно, добавило ИА НСН.