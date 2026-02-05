Преподаватель Калюжин предупредил, что попытки вызвать осознанный сон могут навредить качеству ночного отдыха

Осознанный сон, когда человек понимает, что спит, — это обычное явление, а не мистика. Однако попытки его вызвать могут навредить качеству ночного отдыха. Об этом «Известиям» рассказал старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Александр Калюжин.

Эксперт пояснил, что осознанный сон — это «быстрый сон» с одним отличием: в какой-то момент человек начинает контролировать себя и понимает, что спит. Это нормальный физиологический процесс, но гарантировать его наступление по желанию сложно.

Польза от осознанных снов индивидуальна: они могут помочь справиться с кошмарами, стать способом мысленной репетиции или источником творческих идей. Однако Александр Калюжин предупредил о рисках, связанных с методиками достижения осознанных снов. Недосып, частые ночные пробуждения и использование телефона перед сном могут ухудшить качество ночного отдыха и работоспособность днем.

Людям с хроническими нарушениями сна, тревогой, депрессией, эпилепсией или психотическими симптомами экспериментировать с осознанными снами самостоятельно не стоит. Им необходимо обсудить это с врачом.

Среди основных техник для входа в осознанный сон Калюжин назвал налаживание режима, ведение дневника снов, периодическую дневную проверку реальности и удержание намерения осознать сон перед засыпанием. Эффективность этих методов умеренная: они не панацея, но и не бесполезны.