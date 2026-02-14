Врач Калюжин посоветовал устроить небольшой перекус, чтобы согреться

Многие люди, даже надев свитер, водолазку и теплую куртку, все равно мерзнут на улице в холодное время года. Одна из причин — плохая терморегуляция организма, сообщил старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Александр Калюжин в беседе с «Газетой.ru» .

В таких ситуациях специалист посоветовал согревать корпус — область груди и спины. Для этого подойдут теплая куртка или плед, теплый душ или грелка.

Кроме того, врач предложил выпить теплое питье и устроить небольшой перекус с углеводами. Отличным вариантом станет суп.

Также можно провести умеренные физические упражнения в помещении, которые ускоряют согревание за счет усиления кровообращения и работы мышц, добавил «7Дней.ru».