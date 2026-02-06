Врач Калюжин отметил опасность употребления спиртного при переохлаждении
Старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Александр Калюжин рассказал «Газете.ru», как правильно оказать первую помощь при переохлаждении.
По словам врача, для восстановления нормальной температуры тела после нахождения на холоде необходимо переодеться в сухую и теплую одежду, а также согреть грудную клетку и спину. Это поможет активизировать терморегуляторную систему организма.
Калюжин предупредил, что употребление алкоголя в такой ситуации опасно, так как способствует дополнительной потере тепла.
Необходимо сразу же вызвать скорую помощь, если у человека наблюдаются спутанность сознания, повышенная сонливость, температура тела ниже 35 градусов, отсутствие дрожи или признаки обморожения, добавил Infox.ru.