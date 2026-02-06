Врач Калюжин отметил опасность употребления спиртного при переохлаждении

По словам врача, для восстановления нормальной температуры тела после нахождения на холоде необходимо переодеться в сухую и теплую одежду, а также согреть грудную клетку и спину. Это поможет активизировать терморегуляторную систему организма.

Калюжин предупредил, что употребление алкоголя в такой ситуации опасно, так как способствует дополнительной потере тепла.

Необходимо сразу же вызвать скорую помощь, если у человека наблюдаются спутанность сознания, повышенная сонливость, температура тела ниже 35 градусов, отсутствие дрожи или признаки обморожения, добавил Infox.ru.