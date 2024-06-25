Врач Калинчев: на смузи-диетах не получится похудеть

Многие люди считают эффективными смузи-диеты. Однако сбросить лишние килограммы с помощью одних только напитков не получится, сообщил врач-эндокринолог, диетолог Алексей Калинчев в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, люди, пьющие смузи, имеют энергодефицит в 50–80% от своей нормы. Он неизбежно приводит к срывам, то есть человек сначала худеет, а потом снова набирает вес.

Нельзя изменить качество своего тела, придерживаясь смузи-диет. В процессе похудения человек должен получать свою норму КБЖУ из продуктов, имеющих правильные инсулиновые и гликемические индексы, отметил Калинчев.