Врач Кальехо развеял миф о необходимости отказа от пищи при диарее

Врач-анестезиолог Давид Кальехо перечислил типичные ошибки, допускаемые пациентами при борьбе с диареей. Об этом сообщил aif.ru со ссылкой на Vanitatis.

Медик указал на распространенное заблуждение — сознательный отказ от приема пищи. По его словам, длительные периоды голодания оказывают отрицательное влияние на кишечник, ослабляя его. Врач рекомендовал как можно скорее вернуться к приему пищи после восстановления водного баланса в организме.

Кроме того, специалист предупредил, что неконтролируемый прием лекарств против диареи является распространенной ошибкой. Такие препараты могут уменьшать частоту опорожнения кишечника, но одновременно замедляют процесс выведения из организма болезнетворных микроорганизмов.