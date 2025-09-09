Врач Калашникова рассказала, что эндометриоз может поражать не только репродуктивные органы

Эндометриоз — заболевание, которое может существенно повлиять на здоровье женщины. Врач-гинеколог «СМ-Клиника» Ксения Калашникова (Засова) рассказала «Газете.Ru» , что многие женщины живут с симптомами эндометриоза, не придавая им значения.

Симптомы эндометриоза часто маскируются под другие заболевания. Один из первых и самых частых признаков — болезненные и обильные менструации. Если каждый менструальный цикл сопровождается сильными болями, это повод обратиться к врачу.

Также могут возникать боли в области малого таза, которые сохраняются после менструации или присутствуют постоянно. Другой характерный симптом — физический дискомфорт во время полового акта.

Эндометриоз может поражать не только репродуктивные, но и соседние органы — мочевой пузырь и кишечник. В таких случаях появляются «необычные» симптомы: болезненное мочеиспускание, учащенные позывы, боли при дефекации.

Заболевание также считается одной из частых причин женского бесплодия. Поэтому при проблемах с зачатием важно комплексно обследоваться.

Врач рекомендует обращать внимание на постоянную мигрень — у женщин с эндометриозом пульсирующая головная боль появляется в четыре-пять раз чаще, чем у здоровых пациенток.

При своевременной диагностике эндометриоз хорошо поддается лечению. Главное — не терпеть дискомфорт и боль, а воспринимать симптомы всерьез и обсуждать их с врачом.