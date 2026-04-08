Врач Каландия указал на опасные привычки в бане

Баня — место для расслабления и оздоровления, но при неправильном подходе она может навредить здоровью. Терапевт «СМ-Клиники» Шота Каландия рассказал «Газете.Ru» , какие привычки могут представлять опасность.

Одной из самых опасных привычек доктор назвал употребление алкоголя в бане. Алкоголь расширяет сосуды и усиливает тепловую нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Это может привести к падению артериального давления, нарушению сердечного ритма и потере сознания. Человек может не почувствовать перегрев и вовремя не выйти из парной.

Также врач предостерег от злоупотребления контрастными процедурами. Резкий переход из горячей парной в холодную воду или снег — серьезный стресс для сосудов. У здорового человека это может быть воспринято как тренировка, но при наличии проблем с сердцем или сосудами такие «качели» способны спровоцировать спазм сосудов и скачки давления.

Каландия отметил, что длительное пребывание в парной тоже опасно. Люди часто ориентируются не на самочувствие, а на традиции или компанию, стараясь выдержать как можно дольше. Перегрев приводит к обезвоживанию, сгущению крови и увеличению нагрузки на сердце. В результате могут возникать головокружение, слабость и тепловой удар.

Терапевт подчеркнул, что игнорировать сигналы организма опасно. Ухудшение самочувствия — это не «нормальная реакция», а повод выйти из парной. Головокружение, головная боль, тошнота или ощущение нехватки воздуха — симптомы, которые часто предшествуют более серьезным состояниям.