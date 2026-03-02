Врач Каландия связал тяжелое течение ОРВИ у мужчин с особенностями иммунитета

Терапевт Шота Каландия в интервью «Газете.ru» объяснил, почему мужчины тяжелее переносят ОРВИ, чем женщины.

По словам врача, одна из ключевых причин — особенности иммунной системы. Женские половые гормоны, в частности эстрогены, усиливают иммунный ответ, стимулируя выработку антител и помогая организму быстрее реагировать на вирусную инфекцию. У мужчин же тестостерон может подавлять активность иммунных клеток, из-за чего вирусная нагрузка переносится тяжелее, а симптомы сохраняются дольше.

Также имеет значение генетический фактор. У женщин две Х-хромосомы, отвечающие за иммунный ответ, а у мужчин — одна, что дает женскому организму дополнительный «резерв» для борьбы с инфекциями.