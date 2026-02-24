Врач Каландия сообщил, что баня в мороз может стать испытанием для сердца

Многие воспринимают чередование жаркой бани и морозного воздуха как метод закаливания. Однако такие температурные перепады подходят не всем и могут оказаться серьезной нагрузкой для организма, предупредил терапевт Шота Каландия в беседе с «Газетой.ru» .

Он пояснил, что в бане из-за высокой температуры сосуды расширяются, сердцебиение учащается, усиливается потоотделение. Организм пытается охладиться, перераспределяя кровь к коже. При этом артериальное давление может снижаться, а нагрузка на сердечно-сосудистую систему возрастает.

Резкий выход на мороз вызывает противоположную реакцию: сосуды мгновенно сужаются, повышается артериальное давление, учащается дыхание. Такой «скачок» может стать серьезным испытанием для сердца и сосудов. В этот момент возрастает риск нарушений сердечного ритма, резких перепадов давления, головокружения и даже потери сознания.