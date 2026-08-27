Врач Каландия объяснил, когда перед анализом крови можно есть

Терапевт Шота Каландия сообщил, что перед частью анализов крови легкий прием пищи допустим, но перед проверкой глюкозы и липидов нужно не есть, передает RT .

Каландия пояснил, что строгого голодания обычно не требуют анализы на ВИЧ, вирусные гепатиты и сифилис. Еда также чаще всего не влияет на результаты общего анализа крови, однако жирной и тяжелой пищи перед ним лучше избегать.

Некоторые гормональные исследования можно проходить после еды. Врач рекомендовал заранее уточнить правила подготовки у врача или в лаборатории: требования зависят от конкретного гормона и методики.

Перед биохимическим анализом крови, включая исследования глюкозы, триглицеридов, холестерина и липидного профиля, обычно нужно не есть 8-12 часов. Каландия посоветовал сдавать такие анализы утром натощак и не голодать слишком долго: отказ от еды на сутки и более тоже может исказить показатели.

Перед большинством анализов можно пить негазированную воду. От кофе, чая, соков и сладких напитков лучше отказаться, как и от алкоголя накануне, интенсивных нагрузок и курения перед процедурой.