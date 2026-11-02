Врач Калайда предупредила о риске потери зрения у зумеров к 30 годам

Раннее начало и быстрое прогрессирование близорукости могут привести к серьезным проблемам со зрением во взрослом возрасте. Об этом «Краснодарским известиям» рассказала офтальмолог Ангелина Калайда.

У поколения зумеров, которое с детства проводит много времени за смартфонами, последствия близорукости могут проявиться уже в молодом возрасте. Особую обеспокоенность вызывает миопия, которая развивается в раннем детстве и быстро прогрессирует. По словам врача Калайды, если близорукость быстро растет, к 30 годам она может стать очень высокой.

Высокая близорукость несет риск отслойки сетчатки, глаукомы и ранней катаракты в будущем. При этом специалист отметила, что длительное использование гаджетов не означает обязательного развития серьезных нарушений, так как на зрение влияют наследственность и характер нагрузки.

Врач советует обращаться к офтальмологу при ухудшении зрения и регулярно проходить профилактические осмотры, даже если жалоб нет.