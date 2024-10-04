Врач Кайсина: частые синяки и боль в суставах у детей могут быть признаками лейкоза

Педиатр Екатерина Кайсина рассказала, как распознать у ребенка лейкоз на ранних стадиях. К симптомам относится, например, постоянная усталость, сообщила эксперт в беседе с «Известиями».

По ее словам, частые кровотечения и синяки — еще один тревожный сигнал. Заболевание влияет на свертываемость крови, пояснила врач.

Она также отметила, что ребенок может жаловаться на боль в костях и суставах. Неприятные ощущения вызваны скоплением аномальных клеток в костном мозге. Кроме того, беспокойство должны вызвать ночной пот, ослабленный иммунитет и постоянная лихорадка.

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